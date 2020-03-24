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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 3,9 ТЫС. БЕЛОРУССКИМ ГРАЖДАНАМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В ВОЗРАЩЕНИИ ДОМОЙ – МИД
09:06 25.03.2020
Разноплановое содействие в различных форматах оказано уже более 3900 белорусским гражданам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 испытывали затруднения с возвращением на Родину. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По его словам, данная работа ведется в контакте с зарубежными партнерами и при тесной координации заинтересованных государственных органов Беларуси, в числе которых министерства спорта и туризма, здравоохранения, внутренних дел, Государственный пограничный комитет.
В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по-прежнему находится более одной тысячи граждан нашей страны в 70 иностранных государствах.
В связи с отменой рядом стран международного авиасообщения увеличилось количество обращений граждан Беларуси, которые в настоящее время находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.
В системном порядке идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО «Белавиа».
Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако такие вопросы также постепенно удается решать.
«По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта 2020 г. отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, рассчитываем, что данная острая ситуация наконец-то также будет разрешена», - сказал А. Глаз.
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