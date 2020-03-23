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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЛАТВИИ ПЕРЕНОС СВОЕГО ВИЗИТА В РИГУ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ
14:23 24.03.2020
По инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента Беларуси, одной из основных тем разговора стал предстоящий визит Александра Лукашенко в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесен на более поздние сроки.
Как подчеркнул Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.
В преддверии личной встречи сегодня главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества - главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.
Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан. Беларусью и Латвией в данной сфере налажено конструктивное и тесное сотрудничество, благодаря чему тысячи людей имели возможность беспрепятственно вернуться домой. Александр Лукашенко выразил особую признательность коллеге за содействие в организации вывоза детей из санатория в городе Юрмала.
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