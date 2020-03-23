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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НАРАСТИТЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ - ЛУКАШЕНКО
12:29 24.03.2020
Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 марта на встрече с послом Китая Цуй Цимином.
Комментируя развитие торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко сказал: "Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально".
Сейчас, по его мнению, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия.
"Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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