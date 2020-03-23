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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД ОТЧИТАЛСЯ О СИТУАЦИИ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА РОДИНУ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН
09:09 24.03.2020

Продолжается оказание разнопланового содействия по возвращению на Родину белорусским гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МИД, помощь в различных форматах оказана уже более 3450 нашим соотечественникам. Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс ОАО «Белавиа», который заберет граждан Беларуси из аэропорта «Внуково».

Вместе с тем в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодня все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.

Например, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В этой связи данной категории рекомендуется незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямым авиарейсами.

Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки.

«Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами№, - отметили в МИД.

По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого, в любом случае, потребуется определенное время.

«В течение дня находимся в постоянном контакте с российскими коллегами на различных уровнях в целях окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты “Внуково“ и «Пулково». Взаимодействуем конструктивно и рассчитываем в ближайшее время завершить решение и данного вопроса», - рассказали в МИД.
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