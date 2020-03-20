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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬША ПРИМЕНЯЕТ 14-ТИ ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН В ОТНОШЕНИИ ФУР ДО 3,5 ТОНН – ГТК БЕЛАРУСИ
13:32 23.03.2020
В настоящее время в отношении водителей грузовых транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонны и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха), польской стороной применяется карантин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водителям таких транспортных средств разрешается въезд на территорию Польши с последующим их нахождением в карантине на 14 дней. В случае отказа осуществляется возврат автомобилей на сопредельную территорию.
«В течение ночной смены с 22 по 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулось 10 таких грузовиков», - уточнили в ГТК.
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