В настоящее время в отношении водителей грузовых транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонны и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха), польской стороной применяется карантин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водителям таких транспортных средств разрешается въезд на территорию Польши с последующим их нахождением в карантине на 14 дней. В случае отказа осуществляется возврат автомобилей на сопредельную территорию.

«В течение ночной смены с 22 по 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулось 10 таких грузовиков», - уточнили в ГТК.