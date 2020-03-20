Министр юстиции Олег Слижевский и представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар 20 марта подписали план сотрудничества на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, план предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на правовое просвещение, повышение правосознания и правовой грамотности граждан, развитие института медиации, совершенствование практики реализации Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей 1980 года.

Глава правового ведомства Беларуси и представитель международной организации обменялись мнениями о результатах сотрудничества в 2019 году, обсудили механизмы реализации подписанного плана на текущий год. Стороны встречи были едины в понимании важности дальнейшего сотрудничества.