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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ И ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2020 ГОД
11:16 23.03.2020
Министр юстиции Олег Слижевский и представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар 20 марта подписали план сотрудничества на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, план предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на правовое просвещение, повышение правосознания и правовой грамотности граждан, развитие института медиации, совершенствование практики реализации Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей 1980 года.
Глава правового ведомства Беларуси и представитель международной организации обменялись мнениями о результатах сотрудничества в 2019 году, обсудили механизмы реализации подписанного плана на текущий год. Стороны встречи были едины в понимании важности дальнейшего сотрудничества.
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