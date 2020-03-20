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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША ОБСУДИЛИ ТРАНЗИТНЫЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ
09:00 23.03.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 марта провел в формате видеоконференций переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, рРуководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации, вызванной предпринятыми рядом стран жесткими мерами в связи с распространением коронавируса COVID-19, затронув в этой связи проблематику торгового транзита и экономики.
Рассмотрены вопросы разрешения ситуаций с возвращением домой из Польши белорусских и российских граждан, также как и польских граждан, следующих из Беларуси.
Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения белорусско-польского взаимодействия. Отмечена положительная динамика двусторонних контактов по всем направлениям, констатирован рост торгового оборота между двумя странами. Также была рассмотрена тематика белорусско-европейских отношений и ситуация в регионе.
В ходе беседы с Петром Наимским Владимир Макей обсудил вопросы диверсификации поставок нефти в Беларусь и возможное сотрудничество сторон в данной сфере.
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