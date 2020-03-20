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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛОЦКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
16:26 20.03.2020
Совместный факультет для подготовки квалифицированных кадров в области техники и технологии открыли Полоцкий государственный университет и Технологический университет Таджикистана (ТУТ).
Как пишет портал «Нефтехимия», готовить специалистов планируется по двум направлениям: «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» и «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Вопросы подготовки студентов и пути дальнейшего развития сотрудничества обсудили стороны во время визита делегации таджикского вуза в Полоцкий регион. Речь шла об увеличении количества специальностей на факультете, разработке двусторонних проектов, углублении взаимодействия по IT-направлениям и строительству, а также по академической мобильности профессорско-преподавательского состава и молодежи.
В рамках визита делегация из Таджикистана также посетила учебные корпуса ПГУ, ознакомилась с материально-техническим оснащением лабораторий, оценила условия и возможности для подготовки специалистов по востребованным в Таджикистане профессиям.
По итогам белорусско-таджикской встречи намечены новые шаги в развитии взаимодействия. Подписи под договором о сотрудничестве поставили два ректора: ПГУ — Дмитрий Лазовский и ТУТ — Илхом Темур Амонзода. В основу документа легла стратегия укрепления международных связей и взаимообмена в сфере научных исследований. Опыт двусторонних отношений в области образования полезен для обоих университетов, подчеркнул профессор Дмитрий Лазовский.
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