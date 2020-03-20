По инициативе белорусской стороны 20 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву.

В. Макей выразил признательность литовскому правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней.

Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта.

Министры договорились о поддержании постоянного контакта в целях оперативного решения возникающих проблем в связи с кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом.