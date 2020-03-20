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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ОБСУДИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ФУР
13:31 20.03.2020
По инициативе белорусской стороны 20 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву.
В. Макей выразил признательность литовскому правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней.
Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта.
Министры договорились о поддержании постоянного контакта в целях оперативного решения возникающих проблем в связи с кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом.
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