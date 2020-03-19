Беларусь проработала варианты вывоза российских граждан из Польши для возвращения их в Россию. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

"Мы сегодня с Государственным пограничным комитетом проработали эти маршруты и готовы перевозить россиян в направлении границы. Подготовлены автобусы. По мере того как будут формироваться группы тех российских граждан, которые захотят выехать из Польши через наши пункты пропуска, мы готовы доставлять их до российской границы", - рассказал Алексей Авраменко.

По его словам, сейчас движение возможно через три пункта пропуска на белорусско-польской границе - два в Брестской, один в Гродненской области.

Как уточнил замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас, российских граждан, которым нужно выехать из Польши, не очень большое количество.

"Наш посол в Варшаве говорит, что желающих выехать из Польши россиян сейчас немного - 5-7 обращений в день. И действительно критическая ситуация, по словам российских коллег, была несколько дней назад.

Только вчера вечером (18 марта – прим.) посол России обратился к нашему послу с этой проблемой. Независимо от остроты ситуации белорусские власти, белорусские заграничные учреждения готовы относиться к российским гражданам, как к своим, и оказывать такую помощь и содействие", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подтвердил, что белорусская сторона нацелена содействовать гражданам иностранных государств в возвращении на родину через Беларусь.

"Сегодня режим наибольшего благоприятствования, в том числе гражданам Российской Федерации. Стоит задача оказать максимальное содействие по передвижению через территорию Беларуси людям, которые попали в затруднительное положение", - добавил он.