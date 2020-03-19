МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДО 27 МАРТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫВЕЗТИ ВСЕХ БЕЛОРУССКИХ ТУРИСТОВ ИЗ ЕГИПТА

10:22 20.03.2020 До 27 марта планируется вывезти всех белорусских туристов из Египта. Об этом журналистам сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. "Больше всего наших граждан сейчас находится в Египте, но мы планируем до 27 марта полностью завершить их вывоз с территории этой страны", - сказал Сергей Ковальчук. Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в этой стране находились около 6 тысяч белорусских туристов, "попавших в затруднительное положение, потому что ряд стран приняли ограничительные меры, касающиеся допуска иностранных граждан". Из этих 6 тыс. уже 2 тыс. человек вывезены из Египта. Они прибывали туда чартерными рейсами для отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Еще около 2 тыс. белорусов находятся в других популярных у туристов странах: Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Индии, Турции, на Кубе. Белорусские власти совместно с турорганизациями работают над их возвращением на Родину.