Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили 19 марта по телефону возвращение белорусов домов через территорию РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в беседе, в частности, рассматривались вопросы взаимодействия в целях обеспечения беспрепятственного прибытия на Родину белорусских граждан через территорию Российской Федерации и российских граждан через Республику Беларусь в условиях введенных рядом стран ограничений.

Белорусской стороной обозначены актуальные проблемы с транзитом возвращающихся белорусских туристов через российский аэропорт «Внуково», а также необходимость сохранения возможности перелета граждан Беларуси из стран дальнего зарубежья ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.

Достигнуты договоренности об активизации совместной работы по оперативному поиску путей разрешения указанных острых вопросов.