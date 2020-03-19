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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОРУСОВ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РФ
09:02 20.03.2020

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили 19 марта по телефону возвращение белорусов домов через территорию РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в беседе, в частности, рассматривались вопросы взаимодействия в целях обеспечения беспрепятственного прибытия на Родину белорусских граждан через территорию Российской Федерации и российских граждан через Республику Беларусь в условиях введенных рядом стран ограничений.

Белорусской стороной обозначены актуальные проблемы с транзитом возвращающихся белорусских туристов через российский аэропорт «Внуково», а также необходимость сохранения возможности перелета граждан Беларуси из стран дальнего зарубежья ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.

Достигнуты договоренности об активизации совместной работы по оперативному поиску путей разрешения указанных острых вопросов.
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