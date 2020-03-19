Белорусская сельхозтехника представлена на отраслевой выставке сельскохозяйственной техники и оборудования, которая проходит в Уфе на базе ГУСП «Башсельхозтехника».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, ГУСП «Башсельхозтехника» представляет трактора МТЗ-82.1 и МТЗ-1221.3, в том числе собственной сборки, кормораздатчики «Запагромаш», жатки «ГЗЛИН», плуги «Минойтовского ремонтного завода».

Активное участие в выставке принимают и другие дилеры белорусских предприятий, в том числе ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Амкодор».

Это традиционное мероприятие проходит параллельно с Агропромышленным форумом «АгроКомплекс». Главная цель выставки — представить башкортостанским аграриям новые образцы сельхозтехники, расширить контакты производителей и аграриев.

Посетителями выставки стали руководители регионов, сельскохозяйственных организаций, предприятий и фермерских хозяйств Башкортостана и близлежащих регионов.