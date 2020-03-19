|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ВЫСТАВКЕ В УФЕ ПРЕДСТАВЛЕНА БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
14:56 19.03.2020
Белорусская сельхозтехника представлена на отраслевой выставке сельскохозяйственной техники и оборудования, которая проходит в Уфе на базе ГУСП «Башсельхозтехника».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, ГУСП «Башсельхозтехника» представляет трактора МТЗ-82.1 и МТЗ-1221.3, в том числе собственной сборки, кормораздатчики «Запагромаш», жатки «ГЗЛИН», плуги «Минойтовского ремонтного завода».
Активное участие в выставке принимают и другие дилеры белорусских предприятий, в том числе ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Амкодор».
Это традиционное мероприятие проходит параллельно с Агропромышленным форумом «АгроКомплекс». Главная цель выставки — представить башкортостанским аграриям новые образцы сельхозтехники, расширить контакты производителей и аграриев.
Посетителями выставки стали руководители регионов, сельскохозяйственных организаций, предприятий и фермерских хозяйств Башкортостана и близлежащих регионов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2020
Курсы в банках
на 19.03.2020
Конвертация в банках
на 19.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте