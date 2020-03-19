Актуальные вопросы развития сотрудничества между Беларусью и Вологодской областью Российской Федерации рассмотрели 18 марта на 16-м заседании совместной комиссии в режиме видеоконференции.

С российской стороны председательствовал первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства региона Антон Кольцов, с белорусской - заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке были результаты торгово-экономического сотрудничества Вологодской области и Республики Беларусь в 2019 году, взаимодействие двух сторон в сфере промышленной кооперации, поставок техники, промышленных товаров, лифтов, работа сборочных производств, сотрудничество в области сельского хозяйства, лесного комплекса, в сфере образования и межмуниципального взаимодействия Республики Беларусь и Вологодской области.

На заседании было отмечено, что в 2019 году по ряду позиций товарооборот между Беларусью и Вологодской областью вырос. Так, увеличились поставки из Беларуси устройств на жидких кристаллах, лазеров (на 9,7 млн. долларов), подшипников (на 0,9 млн. долларов), машин и механических устройств специального назначения (на 0,7 млн. долларов), фруктов замороженных (на 0,5 млн. долларов). Поставлены отходы, полученные при извлечении соевого масла (на 0,4 млн. долларов), приспособления ортопедические для лечения переломов, протезы (на 0,3 млн. долларов), экспорт которых в 2018 году не осуществлялся.

При этом основные объемы экспорта в Вологодскую область составили тракторы и седельные тягачи (66,8 млн. долларов) и устройства на жидких кристаллах, лазеров (25,8 млн. долларов).

Основу импорта составили поставки проката плоского из нелегированной стали горячекатаного (63,5 млн. долларов), проката плоского из нелегированной стали плакированного (49,4 млн. долларов), удобрений минеральных смешанных (23,6 млн. долларов).

В целом товарооборот за 2019 год снизился и составил к 2018 году 90,5%. Поэтому для совместной комиссии среди основных задач – наращивание объемов взаимной торговли и поиск новых направлений торгово-экономического сотрудничества. На заседании все эти вопросы были детально рассмотрены, определены перспективные точки роста. Также стороны договорились приступить к разработке новой Программы развития сотрудничества между правительством Вологодской области Российской Федерации и правительством Республики Беларусь на 2021-2024 годы.