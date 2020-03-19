ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРАБОТАЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2024 ГОДА
13:19 19.03.2020

Актуальные вопросы развития сотрудничества между Беларусью и Вологодской областью Российской Федерации рассмотрели 18 марта на 16-м заседании совместной комиссии в режиме видеоконференции.

С российской стороны председательствовал первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства региона Антон Кольцов, с белорусской - заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке были результаты торгово-экономического сотрудничества Вологодской области и Республики Беларусь в 2019 году, взаимодействие двух сторон в сфере промышленной кооперации, поставок техники, промышленных товаров, лифтов, работа сборочных производств, сотрудничество в области сельского хозяйства, лесного комплекса, в сфере образования и межмуниципального взаимодействия Республики Беларусь и Вологодской области.

На заседании было отмечено, что в 2019 году по ряду позиций товарооборот между Беларусью и Вологодской областью вырос. Так, увеличились поставки из Беларуси устройств на жидких кристаллах, лазеров (на 9,7 млн. долларов), подшипников (на 0,9 млн. долларов), машин и механических устройств специального назначения (на 0,7 млн. долларов), фруктов замороженных (на 0,5 млн. долларов). Поставлены отходы, полученные при извлечении соевого масла (на 0,4 млн. долларов), приспособления ортопедические для лечения переломов, протезы (на 0,3 млн. долларов), экспорт которых в 2018 году не осуществлялся.

При этом основные объемы экспорта в Вологодскую область составили тракторы и седельные тягачи (66,8 млн. долларов) и устройства на жидких кристаллах, лазеров (25,8 млн. долларов).

Основу импорта составили поставки проката плоского из нелегированной стали горячекатаного (63,5 млн. долларов), проката плоского из нелегированной стали плакированного (49,4 млн. долларов), удобрений минеральных смешанных (23,6 млн. долларов).

В целом товарооборот за 2019 год снизился и составил к 2018 году 90,5%. Поэтому для совместной комиссии среди основных задач – наращивание объемов взаимной торговли и поиск новых направлений торгово-экономического сотрудничества. На заседании все эти вопросы были детально рассмотрены, определены перспективные точки роста. Также стороны договорились приступить к разработке новой Программы развития сотрудничества между правительством Вологодской области Российской Федерации и правительством Республики Беларусь на 2021-2024 годы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
валюта курс
EUR 2.6840
USD 2.4413
RUB 3.1575
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7640 +0.08
USD 2.5414 +0.1001
RUB 3.1806 +0.0231
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8150
USD 2.5530 2.5950
RUB 3.1850 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0880
EUR/RUB 86.1000 89.0000
USD/RUB 80.0000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте