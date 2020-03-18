Введение рядом стран мира жестких ограничительных мер по въезду иностранцев спровоцировало сложную ситуацию с возвращением на Родину граждан Беларуси, следующих транзитом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

Согласно информации, с момента начала острой фазы по состоянию на 18 марта МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1700 гражданам нашей страны.

Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине.

Только за среду, помимо прочего, удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай».

На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах.

В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время.

Еще порядка 1100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число наших соотечественников пребывает в Египте.

«Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодня не отмечено», - утверждают в МИД.

Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО «Белавиа».

При этом национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта 2020 г. ОАО «Белавиа» планирует запуск рейса «Минск – Вена».

Достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов ОАО «Балавиа» в Египет до 31 марта 2020 г. специально для обеспечения возможности выезда граждан Беларуси.

Всеми указанными рейсами имеют право и активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств.

По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево».

МИД обращает особое внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Республику Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» в течение 24 часов.

Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала.

Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из ГОА и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

При этом разрешение указанных сложных ситуаций должно проводиться при более активном вовлечении всех ответственных, включая туристических операторов и авиаперевозчиков.

По данным статистики Государственного пограничного комитета Беларуси, остается существенным количество граждан Беларуси, выезжающих за рубеж, несмотря на озвученные рекомендации МИД.

В этой связи МИД еще раз настоятельно рекомендует воздержаться в данный период от зарубежных поездок.

Дополнительно министерство обращает внимание, что:

18 марта 2020 г. правительством Литвы принято решение о продлении возможности иностранным гражданам, возвращающимся в государство своего проживания, следовать транзитом через территорию Литовской Республики до 00.00 23 марта 2020 г. (ранее установленным правительственным решением срок действия транзитного коридора завершался в 00.00 19 марта 2020 года).

с 18:30 16 марта до 17:00 14 апреля 2020 г. введен режим чрезвычайного положения в Армении;

с 16 марта 2020 г. Канада закрыла границы для въезда иностранных граждан;

с 17 марта до 3 апреля 2020 г. временно закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины для международных пассажирских перевозок;

с 17 марта 2020 г. в Венгрии закрываются все наземные пункты пропуска (въехать на территорию страны смогут только граждане Венгрии и члены их семей). Аэропорт Будапешта продолжает работу на вылет/транзит иностранных граждан;

с 19 марта 2020 г. вводятся ограничения на въезд на территорию Швеции сроком на 30 дней;

достигнута договоренность с мобильным оператором МТС о запуске с 18 марта 2020 г. бесплатных звонков для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список доступен здесь) и Министерства иностранных дел Беларуси (+375-17 327-29-22). Ранее аналогичный социально-значимый шаг предприняла компания Life:).