Министр образования Игорь Карпенко и директор представительства корпорации Huawei в Беларуси Ван Чэнь 17 марта обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, среди них - создание совместных научно-учебных лабораторий, образовательных центров на базе УВО, организация стажировок студентов и профессорско-преподавательского состава, создание ИКТ-лаборатории корпорации «Хайвэй» в строящемся Национальном детском технопарке. Достигнуты договоренности о создании и ее обновлении.

Во время встречи было отмечено, что сотрудничество корпорации Huawei в Республике Беларусь в сфере образования основано на успешных проектах.

Так, в июне 2019 г. заключен меморандум о взаимопонимании между ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», министерствами образования, связи и информатизации. В 16 учреждениях высшего образования реализуется программа Хуавэй для студентов «Семена будущего».

Проект «Семена будущего» является крупнейшей программой Huawei по подготовке талантливых специалистов в сфере ИКТ. В рамках проекта компания ежегодно отбирает от 10 до 15 самых способных белорусских студентов, специализирующихся на ИКТ, и направляет их на двухнедельную стажировку в Китай. За время обучения будущие айтишники успевают ознакомиться с культурой страны, побывать в штаб-квартире Huawei и разобраться в новейших разработках компании. За пять лет существования проекта в Беларуси такой образовательный тур совершили более 80 молодых специалистов.

За время сотрудничества организован и проведен конкурс на знание информационно-коммуникационных технологий среди студентов УВО, задействованных в образовательных программах Хуавэй.

Международный конкурс ИКТ проводится в несколько этапов, и первый из них – областной, который участники проходят сразу после обучающего семинара на базе белорусских университетов. Лучшие 10 участников проходят во 2-ой тур, и тогда им предоставляется бесплатный доступ к онлайн-материалам и в течении 15 дней они сдают экзамен для прохождения в финал.

Республиканский этап предполагает обучение 10 финалистов у преподавателей ИКТ-института в офисе компании Huawei в Минске. Тройке лучших конкурсантов выпадает честь представлять нашу страну на международном финале в Китае.

Данный проект реализуется в рамках программы по подготовке талантливой молодежи в сфере ИКТ при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

Награждение победителей международного конкурса ИКТ состоялось 13 ноября 2020 г. в БГУИР.

Победители конкурса получили возможность пройти двухнедельную стажировку в штаб-квартире компании Huawei в Шэньчжэне.

На базе офиса представительства корпорации «Хайвэй» в Республике Беларусь прошли обучение более 1000 студентов Беларуси.