Договоренность о взаимодействии по развитию трансграничной биржевой торговли достигнута между ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Латвийской торгово-промышленной палатой в ходе состоявшегося накануне визита делегации БУТБ в Ригу (Латвия).

Как сообщает сайт БУТБ, среди прочего стороны планируют обмениваться маркетинговой информацией, содействовать выходу белорусских и латвийских субъектов хозяйствования на биржевой товарный рынок и организовывать совместные мероприятия с целью повышения осведомленности деловых кругов обеих стран о возможностях биржевых электронных площадок.

«Латвия занимает третье место по количеству аккредитованных на бирже компаний и по объему совершенных сделок. Это свидетельствует о высокой заинтересованности латвийского бизнеса в работе на белорусском рынке. Вместе с тем очевидно, что потенциал биржевого механизма сегодня используется не в полной мере. Сдерживающими факторами являются как ограниченность номенклатуры товаров, закупаемых латвийскими участниками торгов, так и недостаток информации о преимуществах торговли через биржу. Рассчитываю, что с вашей помощью мы сможем заметно продвинуться в решении этих проблем», – отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи с председателем Латвийской ТПП Янисом Эндзиньшем.

В этой связи Янис Эндзиньш выразил готовность объединить усилия и оказать поддержку БУТБ в привлечении на торги латвийских предприятий, в первую очередь членов ТПП.

«Для нас важно, чтобы бизнес членов нашей палаты развивался, а товарооборот между Латвией и Беларусью динамично рос. Если биржа сможет обеспечить для этого благоприятные условия, мы готовы стать вашим информационным партнером и рекомендовать биржевую площадку как наиболее эффективный инструмент для закупки и реализации товаров на белорусском рынке», – подчеркнул глава Латвийской ТПП.