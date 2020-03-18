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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И ЛАТВИЙСКАЯ ТПП ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
14:46 18.03.2020
Договоренность о взаимодействии по развитию трансграничной биржевой торговли достигнута между ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Латвийской торгово-промышленной палатой в ходе состоявшегося накануне визита делегации БУТБ в Ригу (Латвия).
Как сообщает сайт БУТБ, среди прочего стороны планируют обмениваться маркетинговой информацией, содействовать выходу белорусских и латвийских субъектов хозяйствования на биржевой товарный рынок и организовывать совместные мероприятия с целью повышения осведомленности деловых кругов обеих стран о возможностях биржевых электронных площадок.
«Латвия занимает третье место по количеству аккредитованных на бирже компаний и по объему совершенных сделок. Это свидетельствует о высокой заинтересованности латвийского бизнеса в работе на белорусском рынке. Вместе с тем очевидно, что потенциал биржевого механизма сегодня используется не в полной мере. Сдерживающими факторами являются как ограниченность номенклатуры товаров, закупаемых латвийскими участниками торгов, так и недостаток информации о преимуществах торговли через биржу. Рассчитываю, что с вашей помощью мы сможем заметно продвинуться в решении этих проблем», – отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время встречи с председателем Латвийской ТПП Янисом Эндзиньшем.
В этой связи Янис Эндзиньш выразил готовность объединить усилия и оказать поддержку БУТБ в привлечении на торги латвийских предприятий, в первую очередь членов ТПП.
«Для нас важно, чтобы бизнес членов нашей палаты развивался, а товарооборот между Латвией и Беларусью динамично рос. Если биржа сможет обеспечить для этого благоприятные условия, мы готовы стать вашим информационным партнером и рекомендовать биржевую площадку как наиболее эффективный инструмент для закупки и реализации товаров на белорусском рынке», – подчеркнул глава Латвийской ТПП.
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