Министр горной добычи и развития горнодобывающей промышленности Зимбабве Винстон Читандо 17 марта посетил ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визита акцент в переговорах с топ-менеджерами предприятия был сделан на возможности обучения технических специалистов Зимбабве на базе заводского учебного центра. Особый интерес поэтому вызвал у Винстона Читандо тренажер-симулятор для подготовки водителей. Гости ознакомились с возможностями белазовского учебного центра, где проходят подготовку и переподготовку водители «БЕЛАЗов» и технические специалисты.

В настоящее время карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн, 130-тонные БЕЛАЗ-75131, фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221, бульдозеры БЕЛАЗ-78231, поливооросительные машины БЕЛАЗ-76473 и тягач-буксировщик БЕЛАЗ-7455В работают в угольном карьере компании Hwange Colliery и в алмазодобывающей компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (private) Ltd. Сюда в 2017 году было поставлено 52 единицы техники.

Зимбабве – одно из интенсивно развивающихся государств Африки. Страна имеет значительные запасы различных полезных ископаемых – каменного угля, алмазов, золота, лития, меди и других. С 2014 года Зимбабве является одним из перспективных направлений экспорта самосвалов «БЕЛАЗ», поставка же 2017 года (52 машины для компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (private) Ltd) стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье.