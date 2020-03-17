Белорусский опыт сотрудничества с общественными организациями имеет перспективы для применения на атомных объектах в других странах. Такое мнение высказал Алексей Екидин, директор ООО «Агентство экологической безопасности «Альфа-Х91» (Екатеринбург) на круглом столе, в ходе которого обсуждалось сотрудничество с независимыми международными общественными организациями.

«Белорусский опыт сотрудничества с общественными организациями имеет перспективы для применения на атомных объектах в других странах, - отметил Алексей Екидин. – Такой контроль экологической ситуации проводится, как независимый источник формирования данных для оповещения всех заинтересованных лиц».

По словам Максима Васяновича, сотрудника кафедры экспериментальной физики Уральского Федерального университета, крайне важно провести замеры именно на этапе подготовки к эксплуатации станции.

«Станция будет работать не пять и не десять лет, по технологии заложено минимум 60 лет эксплуатации. Правильно и в дальнейшем проводить подобные замеры для сравнения показателей, - считает он. - Это будет подтверждать безопасную эксплуатацию атомной станции в этом регионе, и позволит подтвердить, что выбранная технология не влияет на радиоэкологическую обстановку. Измерения станут индикатором неизменности природного радиационного фона на протяжении всего срока эксплуатации станции. И в этом уникальность всего проекта – известно, что было, можно будет контролировать то, что будет происходить, и строить прогнозы».

На круглом столе выступили представители общественных организаций, принимавших участие в международной экспедиции по замерам «нулевого фона» на территории, прилегающей к площадке сооружения Белорусской АЭС.

Во время экспедиции была проведена полевая гамма-спектрометрическая съемка более чем в 200 точках вокруг периметра площадки Белорусской АЭС и отобраны пробы воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности для лабораторных исследований. Наиболее эффективным использованием полученных замеров «нулевого фона» может стать проведение систематических наблюдений за радиоэкологической ситуацией в данном районе

Мероприятие прошло в Минске при организационной поддержке Министерства энергетики и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.