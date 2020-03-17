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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОЗНАКОМИЛАСЬ С ТЕХНИКОЙ БОБРУЙСКАГРОМАША
10:39 18.03.2020

Российская делегация во главе с генеральным директором АО «Сахалинская нефтяная компания» Юрием Дойниковым 16 марта посетила открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в начале визита гости ознакомились с сельскохозяйственной техникой, выпускаемой ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и другими машиностроительными предприятиями, входящими в холдинг «Бобруйскагромаш». Наибольший интерес из представленной на постоянно действующей экспозиции техники и дальневосточников вызвали пресс-подборщики, роторные косилки и другие машины для заготовки кормов, а также почвообрабатывающее оборудование (бороны и плуги), производства ОАО «Бобруйсксельмаш».

После посещения выставки выпускаемой продукции российские гости провели переговоры с генеральным директором ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надеждой Лазаревич. В ходе переговоров стороны обсудили возможные схемы сотрудничества по поставкам продукции предприятий холдинга «Бобруйскагромаш» в Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия) и другие регионы Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. При этом Н. Лазаревич отметила, что в соответствии с действующей на предприятии политикой продаж реализация техники производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» на территории Российской Федерации ведется через эксклюзивного дистрибьютора предприятия ООО «ТД «Бобруйскагромаш».

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» (www.agromash.by) - ведущий белорусский производитель сельскохозяйственной техники. С 2012 года компания является головным предприятием холдинга «Бобруйскагромаш», в который входят еще 5 машиностроительных предприятий Беларуси. Производственная программа холдинга насчитывает более 100 наименований сельскохозяйственной техники.
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