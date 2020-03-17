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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
09:06 18.03.2020

Беларусь и Армения намерены развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи в Армению.

Напомним, руководитель отрасли возглавил белорусскую делегацию на 14-м заседании межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проходило в Ереване.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, речь, в частности, идет об изучении белорусского опыта ведения лесного хозяйства: от заготовки семян до лесоустройства. Заинтересована армянская сторона и в приобретении высококачественного белорусского посадочного материала.

Отметим, что в 2018 году на берегу озера Севан был заложен Лес белорусско-армянской дружбы. Тогда лесоводы двух стран посадили почти 10 га леса. При этом посадочный материал был привезен из Беларуси. Его на безвозмездной основе передали Борисовский опытный и Ивацевичский лесхозы. В рамках визита министра лесного хозяйства в Армению состоялась церемония открытия Леса белорусско-армянской дружбы.

Следует отметить, что несмотря на различные климатические условия, белорусские сосны показали хорошую приживаемость. Теперь армянская сторона рассматривает возможность приобретения до 10 млн штук посадочного материала.

Министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа подчеркнул готовность лесхозов к дальнейшему сотрудничеству. Ожидается, что детали поставок будут обсуждены в ближайшем будущем.

Армянские лесоводы также намерены в скором времени посетить Беларусь. Однако из-за введения режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемиологической обстановки в Армении он может быть отложен на некоторое время.
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