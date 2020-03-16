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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЗ ОЦЕНИЛА ДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
12:12 17.03.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении Странового офиса ВОЗ, которое опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

«…мы выражаем нашу поддержку и солидарность в отношении мер предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19. Мы высоко ценим своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации. Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляцию, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов. Это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции», - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, об открытости Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременном предоставлении отчетности ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштабе.

«На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ», - говорится в заявлении.

ВОЗ считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.

Введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации.

Активное тестирование, выявление случаев и отслеживание контактов в сочетании с мерами социального дистанцирования, мобилизации местных сообществ и укрепления систем здравоохранения, могут предотвратить передачу инфекции и спасти человеческие жизни.

«Мы еще раз выражаем нашу солидарность и поддержку Беларуси в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», - отмечается в заявлении ВОЗ.
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