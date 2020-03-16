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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 4 ПУНКТА ПРОПУСКА, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:55 17.03.2020

С 15 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) приостановлен пропуск иностранных граждан, следующих в Польшу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в настоящее время на границе с Польшей работают только 4 пункта пропуска, но не для всех.

В частности, запрет на въезд в Польшу не распространяется на следующие категории лиц:

граждане Польши;

иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Польши или находящиеся под опекой граждан Республики Польша;

иностранцы, имеющие карту поляка;

главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, лица, имеющие дипломатический статус, а также члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, имеющие право на работу на территории Польши, то есть иностранцы, имеющие право работы на тех же условиях, что и польские граждане, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о получении работы иностранцу на территории Республики Польша;

иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.

Возможность пересечения польско-белорусского участка границы ограничена автодорожными пунктам пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»).

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы польских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на интернет-портале, в аккаунтах соцсетей и телеграм-канале Госпогранкомитета.
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