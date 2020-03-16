|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 4 ПУНКТА ПРОПУСКА, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:55 17.03.2020
С 15 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) приостановлен пропуск иностранных граждан, следующих в Польшу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в настоящее время на границе с Польшей работают только 4 пункта пропуска, но не для всех.
В частности, запрет на въезд в Польшу не распространяется на следующие категории лиц:
граждане Польши;
иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Польши или находящиеся под опекой граждан Республики Польша;
иностранцы, имеющие карту поляка;
главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, лица, имеющие дипломатический статус, а также члены их семей;
иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
иностранцы, имеющие право на работу на территории Польши, то есть иностранцы, имеющие право работы на тех же условиях, что и польские граждане, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о получении работы иностранцу на территории Республики Польша;
иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.
Возможность пересечения польско-белорусского участка границы ограничена автодорожными пунктам пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»).
Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы польских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на интернет-портале, в аккаунтах соцсетей и телеграм-канале Госпогранкомитета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2020
Курсы в банках
на 17.03.2020
Конвертация в банках
на 17.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте