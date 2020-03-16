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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ: СОХРАНЯЕТСЯ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В СТРАНУ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН
09:00 17.03.2020
Сохраняется сложная ситуация с возвращением на Родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев, введенными рядом государств. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
«По сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны», - отметили в ведомстве.
Между тем все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Республики Беларусь в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на Родину. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы ОАО «Белавиа» в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия.
«Обращаем внимание белорусских граждан, оказавшихся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, на необходимость обращения за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения в Беларусь к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Республики Беларусь по телефонам экстренной связи», - отметили в МИД.
В связи с текущим развитием ситуации ведомство рекомендует гражданам Беларуси воздержаться в данный период от зарубежных поездок.
Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, просят получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.
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