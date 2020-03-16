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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛЬСТВО США В МИНСКЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫДАЧУ НЕИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ С 17 МАРТА
17:35 16.03.2020

Посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта 2020 года.

«Принимая во внимание решение Совета министров Республики Беларусь об ограничении культурных, научных, спортивных и других массовых мероприятий, направленное на предотвращение распространения нового коронавируса COVID-19, посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта 2020 года», - говорится в сообщении посольства.

При этом услуги, оказываемые посольством гражданам США, по-прежнему будут доступны.

«Посольство США в Минске привержено политике защиты здоровья и безопасности граждан США и сотрудников представительства. Как только угроза COVID-19 утихнет, посольство США возобновит услуги по выдаче неиммиграционных виз в полном объеме», - отмечается в сообщении.

С более полной информацией можно ознакомиться на сайте посольства США в Минске, либо связавшись по электронной почте .
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