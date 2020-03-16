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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ТРУД-ВИТЕБСК» И УДМУРТСКОЕ ЗАО «САКТОН» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:11 16.03.2020
Поставки белорусской и удмуртской продукции предприятий легкой промышленности обсудили в ходе встречи в Ижевске директор витебского ОАО «Труд-Витебск» Виталий Старикович и генеральный директор ЗАО «Сактон» Зоя Степнова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, итогом встречи стало подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве.
Ожидается, что поставки продукции предприятий начнутся уже со второго квартала текущего года.
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