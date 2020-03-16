МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «ТРУД-ВИТЕБСК» И УДМУРТСКОЕ ЗАО «САКТОН» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

17:11 16.03.2020 Поставки белорусской и удмуртской продукции предприятий легкой промышленности обсудили в ходе встречи в Ижевске директор витебского ОАО «Труд-Витебск» Виталий Старикович и генеральный директор ЗАО «Сактон» Зоя Степнова. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, итогом встречи стало подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве. Ожидается, что поставки продукции предприятий начнутся уже со второго квартала текущего года.