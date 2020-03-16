Россия предлагала направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время встречи с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым.

"Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".

"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.

Сравнивая масштабы двух стран, он заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее.

"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать - нет, закрыли. Что ж, это их дело", - подытожил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика.

"А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба". Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?", - задался Лукашенко вопросами.

Также он выразил непонимание, а что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не Правительства дело. Это решение должен принимать Президент страны", - заметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован.

"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - сыронизировал Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику. "Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами", - сказал он.

Лукашенко поинтересовался, что в этой ситуации предлагают предпринять в Беларуси. Он отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".

"Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", - убежден Лукашенко.