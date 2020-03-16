|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЯ ПРЕДЛАГАЛА НАПРАВИТЬ В БЕЛАРУСЬ 3 ТЫС. ТЕСТОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСА - ЛУКАШЕНКО
15:59 16.03.2020
Россия предлагала направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко во время встречи с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым.
"Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".
"То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - заявил Лукашенко.
Сравнивая масштабы двух стран, он заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее.
"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать - нет, закрыли. Что ж, это их дело", - подытожил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика.
"А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба". Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?", - задался Лукашенко вопросами.
Также он выразил непонимание, а что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране.
"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не Правительства дело. Это решение должен принимать Президент страны", - заметил Александр Лукашенко.
Он рассказал, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован.
"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - сыронизировал Лукашенко.
Александр Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику. "Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами", - сказал он.
Лукашенко поинтересовался, что в этой ситуации предлагают предпринять в Беларуси. Он отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
"Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", - убежден Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2020
Курсы в банках
на 16.03.2020
Конвертация в банках
на 16.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте