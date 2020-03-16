Украина сообщила о введении ограничений на въезд иностранцев в страну в рамках мер, способствующих предотвращению распространения коронавируса. Об этом по официальным каналам был проинформирован Госпогранкомитет Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, в украинских пунктах пропуска 16 марта с 00.00 по киевскому времени ограничивается пересечение границы на въезд в Украину для иностранных граждан, в том числе в целях транзитного проезда. При этом прекращено пассажирское автобусное и пешеходное движение в 21-ом украинском пункте пропуска:

автодорожные – «Пища» (с белорусской стороны «Олтуш»), «Самары» («Дивин»), «Майдан Копищенский» («Глушкевичи»);

речные порты – Мозырь, Речица, Гомель;

пункты упрощенного пропуска – «Хрипск», («Дубок»), «Гута» («Отчино»), «Тур» («Сушитница»), «Вичевка» («Трушино»), «Переброды» («Ольманы»), «Обсич» («Дзержинск»), «Добрянка» («Поддобрянка»), «Ильмовка» («Глыбоцкое»), «Деревины» («Андреевка»);

железнодорожные на ж/д станциях – «Заболотье» («Хотислав»), «Удрицк» («Горынь»), «Выступовичи» («Словечно»), «Неданчичи» («Иолча»), «Горностаевка» («Терюха»), «Щорс» («Тереховка»).

Под ограничение по въезду на территорию Украины не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей;

граждане, которые документированы видами на постоянное или временное проживание в Украине;

члены экипажей водных и авиа судов, поездов и грузовых автомобилей.

Перечисленные категории граждан могут пересекать границу в автодорожных пунктах пропуска «Пулемец» («Томашовка»), «Доманово» («Мокраны»), «Дольск» («Мохро»), «Прикладники» («Невель»), «Городище» («Верхний Теребежов»), Выступовичи» («Новая Рудня»), «Вильча» («Александровка»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Ярыловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).