Александр Лукашенко 16 марта обсудил с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым ситуацию с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что она не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания. "Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело".

В то же время он обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы.

"Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это - открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают", - заметил Александр Лукашенко.

Россия объяснила закрытие границы борьбой с коронавирусом. Однако, обратил внимание он, с таким заболеванием территориально бороться невозможно - об этом говорят и вирусологи.

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, Правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что с вирусами надо бороться по существу: профессионально и точечно.