ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛИТВА РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
13:20 16.03.2020

Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина, введенного правительством страны в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, с 00.00 16 марта по 24.00 30 марта по литовскому времени введен запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Литовскую Республику. Исключение составляют водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие и (или) международные грузоперевозки, лица, имеющие право на проживание в Литовской Республике, лица, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 г., а также лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей.

Все они могут пересекать границу только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»). Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать.

«Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны», - отметили в Госпогранкомитете.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
валюта курс
EUR 2.6148
USD 2.3402
RUB 3.1958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6148 -0.0323
USD 2.3402 -0.0072
RUB 3.1958 +0.0302
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6250 2.6360
USD 2.3600 2.3690
RUB 3.1860 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 81.5000 82.6800
USD/RUB 73.2000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте