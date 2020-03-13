Литва разъяснила порядок пересечения границы на время карантина, введенного правительством страны в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, с 00.00 16 марта по 24.00 30 марта по литовскому времени введен запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Литовскую Республику. Исключение составляют водители и члены экипажей, осуществляющие коммерческие и (или) международные грузоперевозки, лица, имеющие право на проживание в Литовской Республике, лица, пользующиеся иммунитетом и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 г., а также лица, служащие в военных частях НАТО и стран НАТО, обслуживающий их персонал и члены их семей.

Все они могут пересекать границу только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»). Пункты пропуска в аэропортах и морском порту продолжают функционировать.

«Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны», - отметили в Госпогранкомитете.