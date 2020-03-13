Заседание коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, на совещании приняты решения по вопросам дальнейшего сотрудничества в агропродовольственной сфере.

«Мы настроены на поиск новых форм сотрудничества и реализацию совместных проектов в аграрной сфере с российскими коллегами. Наше сотрудничество, безусловно, можно назвать стратегическим, так как оно оказывает значительное влияние на экономику двух стран, и охватывает различные направления и сферы, от совместных научных разработок до реализации проектов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.

На сегодня в области научно-технического взаимодействия ведутся совместные разработки, внедряются новые агротехнологии, в том числе в рамках реализованных в период с 2001 по 2016 годы программ Союзного государства – «Молоко», «Плодоовощеводство», «Комбикорм», «Отходы», «Картофель и топинамбур».

В результате выполнения совместных научно-исследовательских работ по агропромышленной тематике аграрной наукой разработаны тест-системы для диагностики гепатита Е, а также отдельные ферментные препараты.

Технология ускоренного создания и качественного обновления селекционных стад крупного рогатого скота, разработанная Гродненским государственным аграрным университетом, была внедрена в селекционно-генетическом центре ООО «Бетагран Липецк» (Липецкая область).

Развивается сотрудничество в области науки и образования. Учреждения высшего образования, подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сотрудничают с более чем 60 российскими вузами и научными организациями в части подготовки и издания научной и учебной литературы, организации стажировок преподавателей.

Торгово-экономическое сотрудничество, как важное направление двустороннего взаимодействия, выполняет особую роль в укреплении интеграции Беларуси и России. В 2019 году объем внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Республикой Беларусь и Российской Федерацией вырос на 4,7 % и составил 5,8 миллиардов долларов США.

При этом важно отметить, что развивается торговля не только традиционными товарами, такими как мясная, молочная продукция, продукция растениеводства, но и высокотехнологичной продукцией, это – семена и посадочный материал, племенной скот, средства защиты растений, ветеринарные препараты и кормовые добавки, современная сельскохозяйственная техника, за счет которых осуществляется внедрение новых технологий в сельскохозяйственном производстве, достигается повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Помимо вышеобозначенных направлений двустороннего сотрудничества перспективным является совместная селекция семян, государственное сортоиспытание и семеноводство сельскохозяйственных растений.

В настоящее время в Государственный реестр сортов Беларуси включено 808 сортов российской и совместной российско-белорусской селекции. Кроме того, под урожай 2019 года научными организациями НАН Беларуси реализовано в Российскую Федерацию более 300 тонн оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений сортов белорусской селекции.

В рамках сотрудничества с регионами Российской Федерации ведется работа по закладке демонстрационных полей картофеля в Астраханской области, ярового рапса и люцерны в Татарстане.

Учитывая опыт и селекционно-семеноводческие наработки Российской Федерации в области овощных культур, белорусская сторона видит одним из направлений совместной работы селекцию и семеноводство овощных культур как для защищенного грунта (для зимних теплиц), так и овощей ранней группы спелости, и малораспространенных овощных культур (капустные культур: кольраби, пекинская, брюссельская; зеленные культуры).

Кроме того, разработаны и проходят согласование Концепции программ Союзного государства по разработке на основе цифровых технологий автоматизированных и роботизированных технологических процессов и оборудования для производства молока и молочной продукции, а также ресурсосберегающих и экологически безопасных интеллектуальных машинных технологий и комплексов роботизированных технических средств для эффективного производства продукции садоводства и питомниководства в наших странах. Данные направления заслуживают особого внимания, так как направлены на повышение конкурентоспобности производимой конечной продукции.