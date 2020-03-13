В ряде сопредельных с Беларусью стран введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

Так, с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 16 марта 2020 г. сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

С 13 марта 2020 г. на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта 2020 г. (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.

На белорусско-польской границе будет прекращено пограничное движение на следующих пунктах пропуска: Беловежа – Переров (автодорожный/пешеходный); Черемха – Высоко-Литовск (железнодорожный); Половцы – Песчатка (автодорожный); Словатичи – Домачево (автодорожный); Рудавка – Лесная (речной).

Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.

МИД обращает внимание, что обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.

«Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на Родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси. Оказавшимся в ситуации невозможности для возвращения на Родину просьба сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или в Министерство иностранных дел для оказания возможного содействия», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем ситуация не статична. В этой связи МИД просит граждан, планирующих зарубежные поездки, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения этих стран.

Актуальная информация по мере появления будет размещаться в том числе на сайтах белорусских дипломатических представительств в зарубежных государствах.

Следует отметить, что по состоянию на 15 марта появилась информация о закрытии границ странами Балтии.

В частности, правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как заявил на брифинге премьер-министр Кришьянис Кариньш, с 17 марта и до 14 апреля будут запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. При этом грузовое сообщение будет сохранено, сообщают латвийские СМИ.

Литва в связи с угрозой распространения коронавируса также закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Об этом в субботу на специально созванной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Рима Тамашюнене.

"С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - заявила она.

По словам главы ведомства, исключение делается для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времени (19:00 GMT+3.

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта.

Эстония также с 17 марта ограничивает въезд иностранных граждан в страну с целью предотвращения распространения коронавируса.

“Эстонцы, люди, проживающие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну, и всем будет разрешено выехать после установленного срока”, - говорится в заявлении властей страны.

Правительство сообщило, что планирует ввести двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением международных грузоперевозок.

“Мы обеспечиваем перевозки грузов и сырья, для водителей, у которых нет симптомов вируса”, - сказал в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.