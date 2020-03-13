Белорусские товары легкой промышленности представлены на Международной выставке «Индустрия Моды», которая открылась в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, свои трендовые модели представляют, в частности, ООО «Ачоса» (Минск), ТД «Овал», ЧП «Милори стиль» (Минск), УП «Блик» (Барановичи) и Дом моды «Лея» (Новополоцк).

Белорусские товары легкой промышленности давно завоевали авторитет среди петербуржцев и традиционно пользуются повышенным спросом.

В рамках выставки пройдет Форум индустрии моды, включающий конференции, семинары, мастер-классы, а также бизнес-консультации для участников и посетителей.