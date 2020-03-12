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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЯД БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОТОВ ПОСТАВЛЯТЬ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ НА РЫНОК МОЗАМБИКА
10:09 13.03.2020
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и посол Мозамбика в Российской Федерации и Республике Беларусь Марио Сарайва Нгуенья обсудили вопросы торгово-экономических сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня ряд белорусских предприятий готов поставлять мясомолочную и другую сельскохозяйственную продукцию на рынок Мозамбика. С этой целью прорабатываются возможные варианты сотрудничества. Так, ЗАО «Мясо-молочная компания» направлено коммерческое предложение в адрес заинтересованных партнеров.
В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие в области науки и кадров.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ведет планомерную работу по развитию географической диверсификации экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны мира. Среди них новыми рынками сбыта на Африканском континенте стали: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан и Уганда.
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