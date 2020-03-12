Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и посол Мозамбика в Российской Федерации и Республике Беларусь Марио Сарайва Нгуенья обсудили вопросы торгово-экономических сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня ряд белорусских предприятий готов поставлять мясомолочную и другую сельскохозяйственную продукцию на рынок Мозамбика. С этой целью прорабатываются возможные варианты сотрудничества. Так, ЗАО «Мясо-молочная компания» направлено коммерческое предложение в адрес заинтересованных партнеров.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие в области науки и кадров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ведет планомерную работу по развитию географической диверсификации экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны мира. Среди них новыми рынками сбыта на Африканском континенте стали: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан и Уганда.