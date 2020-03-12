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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ДО 6 АПРЕЛЯ ОГРАНИЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
09:10 13.03.2020

В Беларуси до 6 апреля ограничено проведение массовых мероприятий с международным участием.

«Основная задача на сегодня — снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому 12 марта на специальном совещании в Совете министров принято решение до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», - сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.
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