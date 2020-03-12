Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и Службы государственных доходов Латвии обмениваются опытом аналитической и практической работы.

Латвийская делегация во главе с начальником управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Каспарсом Подиньшем 11-12 марта находится с визитом в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на встрече с заместителем председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым 11 марта особое внимание уделено взаимодействию ведомств по противодействию нарушениям налогового законодательства, в том числе необоснованному возврату налога на добавленную стоимость. Обсуждались приоритетные направления сотрудничества двух ведомств. Речь шла и о перспективах подписания международного договора межведомственного характера.

В ходе визита сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии ознакомят белорусских коллег со своими методами выявления финансовых преступлений.