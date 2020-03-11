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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПРЕЗЕНТОВАНА В ЧЕХИИ
10:43 12.03.2020
Дилер ОАО «АМКОДОР» – компания Stavební stroje Jičín s.r.o. провела в Чехии серию презентаций лесозаготовительной техники «АМКОДОР», которая включала в себя демонстрацию машин в работе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе презентаций с лесными машинами холдинга «АМКОДОР» ознакомились десятки сотрудников специализированных частных и государственных лесозаготовительных компаний.
В их числе были и руководители государственного предприятия «Леса Чешской Республики», которое осуществляет управление более, чем 1,2 млн га государственных лесов (почти 86% площади всех государственных лесов).
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