МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПРЕЗЕНТОВАНА В ЧЕХИИ

10:43 12.03.2020 Дилер ОАО «АМКОДОР» – компания Stavební stroje Jičín s.r.o. провела в Чехии серию презентаций лесозаготовительной техники «АМКОДОР», которая включала в себя демонстрацию машин в работе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе презентаций с лесными машинами холдинга «АМКОДОР» ознакомились десятки сотрудников специализированных частных и государственных лесозаготовительных компаний. В их числе были и руководители государственного предприятия «Леса Чешской Республики», которое осуществляет управление более, чем 1,2 млн га государственных лесов (почти 86% площади всех государственных лесов).