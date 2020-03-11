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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА РОССИИ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ
09:14 12.03.2020

Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся 11 марта в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ, - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина. - На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора".

При этом премьер–министр подчеркнул, что Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из России.

"Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ. - Прим.) в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, - сказал Сергей Румас. - Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты".

"Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок", - добавил премьер-министр.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какую долю будут занимать поставки российской нефти в дальнейшем - треть или больше, Сергей Румас сказал: "Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика - это по трубе из Российской Федерации".
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