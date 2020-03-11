31 марта в Минске пройдет семинар «День Чили в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, участникам семинара будет представлена информация о перспективах торгово-экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, передовом опыте Чили в продвижении национального экспорта.

В состав чилийской делегации войдут представители Министерства иностранных дел и Торгового представительства Чили, а также руководители крупных предприятий – производителей сыров, вина, морепродуктов, орехов и сухофруктов, свежих фруктов и плодовоовощной продукции.

По завершении официальной части мероприятия участники получат возможность провести переговоры с представителями чилийских компаний.

Белорусские предприятия и организации, заинтересованные в сотрудничестве с бизнесом Чили, приглашаются принять участие в семинаре.

Мероприятие проводится БелТПП совместно с Торговым представительством при посольстве Чили в Российской Федерации.