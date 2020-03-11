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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ГОСАТОМНАДЗОРЕ ОБСУЖДЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ СТРЕСС-ТЕСТОВ БЕЛАЭС С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЕК И ENSREG
17:08 11.03.2020
В Госатомнадзоре 9 марта 2020 года прошла встреча с делегацией Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG, в ходе которой белорусская сторона проинформировала европейских партнеров о принципах формирования мероприятий Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС и определения сроков их реализации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на встрече также обсуждалось текущее состояние и прогресс в их выполнении.
Делегация Европейской комиссии и ENSREG позитивно отнеслась к конкретным результатам этих мероприятий, которые были получены за столь короткое время.
В свою очередь представители ENSREG рассказали о результатах предварительной оценки белорусского Национального плана, а также о подходах и установившейся практике по выполнению последующих действий по результатам проведения стресс-тестов в странах Европейского союза, Армении, Швейцарии и Украине.
Госатомнадзор заверил европейскую делегацию в дальнейшем транспарентом и регулярном информировании о ходе реализации Национального плана.
Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС разработан в 2019 году и опубликован в открытом доступе на сайте Госатомнадзора. Статус его выполнения регулярно актуализируется и также размещается в открытом доступе. Из 23 мероприятий Национального плана 3 выполнены; 1 находится в активной стадии выполнения; 2 в состоянии обсуждения и принятия решения; 1 осуществляется в ходе продолжающейся экспертизы безопасности в рамках процесса лицензирования эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС; 2 мероприятия административного характера связаны с планированием и регулярной отчетностью, которая будет осуществляться вплоть до полного исполнения Национального плана.
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