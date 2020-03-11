|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАЗВИТИЕ БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В НАИП С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ
16:08 11.03.2020
В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 10 марта прошла встреча с представителями итальянской компании Sustainable Technologies Srl, заинтересованными в реализации инвестиционного проекта по развитию биогазовых технологий в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, во время встречи агентство представило инвестиционный потенциал Беларуси, а специалисты из Минприроды, МинЖКХ и НАН высказали компетентное мнение о перспективах развития рынка биогазовых технологий в стране.
Компания осталась заинтересованной в перспективах развития биогазовой энергетики и применения биогазовых технологий в Беларуси, а также мониторинга поверхностных вод, бытовых и промышленных отходов. В рамках визита представители компании также посетят Институт энергетики НАН Беларуси.
Компания Sustainable Technologies Srl создана в 2009 году. Она занимается прикладными исследованиями и разработками в области энергетики, органических отходов (биомассы), мониторинга поверхностных вод, устойчивого развития, а также консультированием, профессиональным образованием и продажами лабораторного оборудования.
НАИП продолжит оказывать содействие иностранной компании в реализации инвестиционного проекта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте