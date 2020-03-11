В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 10 марта прошла встреча с представителями итальянской компании Sustainable Technologies Srl, заинтересованными в реализации инвестиционного проекта по развитию биогазовых технологий в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, во время встречи агентство представило инвестиционный потенциал Беларуси, а специалисты из Минприроды, МинЖКХ и НАН высказали компетентное мнение о перспективах развития рынка биогазовых технологий в стране.

Компания осталась заинтересованной в перспективах развития биогазовой энергетики и применения биогазовых технологий в Беларуси, а также мониторинга поверхностных вод, бытовых и промышленных отходов. В рамках визита представители компании также посетят Институт энергетики НАН Беларуси.

Компания Sustainable Technologies Srl создана в 2009 году. Она занимается прикладными исследованиями и разработками в области энергетики, органических отходов (биомассы), мониторинга поверхностных вод, устойчивого развития, а также консультированием, профессиональным образованием и продажами лабораторного оборудования.

НАИП продолжит оказывать содействие иностранной компании в реализации инвестиционного проекта.