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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И ЮНИСЕФ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:18 11.03.2020
Госпогранкомитет Беларуси и ЮНИСЕФ подпишут меморандум о сотрудничестве. Такая информация прозвучала на состоявшейся 10 марта в Минске встрече председателя Госпогранкомитета генерал-майор Анатолия Лаппо с главой Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, стороны затронули темы развития обстановки на белорусской границе в 2019 году, нерегулярной миграции и перспектив сотрудничества в реализации проектов международной технической помощи.
Особое внимание Анатолий Лаппо уделил обсуждению ситуации с незаконным пересечением границы мигрантами с детьми.
«В таких случаях мы создаем благоприятные условия для размещения матерей с детьми. Отмечу, что они находятся не в помещениях закрытого типа, а в медпунктах воинских частей, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Мы активно сотрудничаем с международными организациями, которые по возможности оказывают гуманитарную помощь таким семьям», – подчеркнул глава пограничного ведомства.
Рашед Мустафа Сарвар в ходе беседы отметил, что в ЮНИСЕФ заинтересованы в развитии сотрудничества с Госпогранкомитетом.
«Дети должны видеть границу открытой и дружелюбной. В ближайшее время мы подпишем меморандум о сотрудничестве и приступим к работе по темам, отвечающим интересам наших организаций», - сказал он.
Госпогранкомитет готов поддержать инициативу ЮНИСЕФ по продвижению уникального имиджевого проекта – «Границы, открытые к детям». По словам председателя Госпогранкомитета, пограничники заинтересованы в развитии инфраструктуры для детей в пунктах пропуска, на пограничных заставах и в центрах содержания иностранцев.
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