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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛ ЕБРР ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ М-1/Е-30
14:32 11.03.2020

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко обсудил со старшим банкиром ЕБРР Еленой Гордеевой и главой представительства ЕБРР в Беларуси Мариной Петров перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на состоявшейся 10 марта встрече белорусская сторона предложила рассмотреть проект по реконструкции автодороги М-1/Е-30 как «Дороги без ограничений» в качестве перспективного для совместного сотрудничества.

Во время переговоров было отмечено, что одно из ведущих мест в работе банка занимают проекты в сфере транспорта.

«Хотелось бы обратить внимание, что Беларусь находится на пересечении торговых путей из Европы в Азию. В связи с этим перед нами стоят сложные задачи по развитию инфраструктуры и увеличению транспортных возможностей республики» - сказал Алексей Авраменко.

Стороны подчеркнули, что реконструкция автомобильной дороги Р-80 Слобода – Паперня завершена в полном объеме. В декабре прошлого года подписано кредитное соглашение по проекту «Республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3» на сумму 259 млн евро.

В текущем году продолжается работа по подготовке к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М-10 на участке км 109 – км 195, который включен в список пилотных проектов государственно-частного партнерства. В настоящее время проходит предварительная квалификация, а также формирование короткого списка участников, среди которых и будет проведен конкурс на реализацию проекта. Для участия в котором поданы заявления, как от отдельных компаний, так и от групп компаний, сформировавших консорциумы из Китая, Турции, Франции, Нидерландов, России и Южной Кореи.

В заключении Алексей Авраменко отметил: «Высоко оценивая роль банка в финансировании проектов в Республике Беларусь, мы надеемся на дальнейшее продолжение делового и плодотворного сотрудничества».
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