Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев и министр по делам государственных предприятий Египта Хишам Анвар Тауфик обсудили перспективы налаживания технологического сотрудничества между белорусскими и египетскими промышленными предприятиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 9 марта встрече рассматривалась возможность модернизации машиностроительной отрасли Египта, а также организация новых совместных производств с последующим продвижением на рынки стран Африки.

В результате достигнута договоренность о подготовке белорусской стороной пакета предложений по производственной кооперации ОАО «МАЗ» с компанией Engineering Automotive Manufacturing Министерства по делам государственных предприятий, а также по модернизации парка станков Холдинга металлургической промышленности Египта.