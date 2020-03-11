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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМИ
13:05 11.03.2020
Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев и министр по делам государственных предприятий Египта Хишам Анвар Тауфик обсудили перспективы налаживания технологического сотрудничества между белорусскими и египетскими промышленными предприятиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 9 марта встрече рассматривалась возможность модернизации машиностроительной отрасли Египта, а также организация новых совместных производств с последующим продвижением на рынки стран Африки.
В результате достигнута договоренность о подготовке белорусской стороной пакета предложений по производственной кооперации ОАО «МАЗ» с компанией Engineering Automotive Manufacturing Министерства по делам государственных предприятий, а также по модернизации парка станков Холдинга металлургической промышленности Египта.
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