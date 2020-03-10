МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД 11-12 МАРТА ПРОВЕДЕТ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В ЛАТВИИ

12:10 11.03.2020 11–12 марта делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым примет участие в ряде встреч и переговоров в Риге (Латвия). Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, запланирована встреча делегации с руководством ГАО «Латвийская железная дорога» и обсуждение актуальных вопросов двустороннего партнерства. Кроме того, в целях совершенствования взаимодействия и расширения сотрудничества в области грузоперевозок предусмотрены встречи делегации БЖД с руководством стивидорных компаний, администраций Латвийских портов в Риге, Вентспилсе и Лиепае и ознакомление с инфраструктурой латвийских портов.