|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД 11-12 МАРТА ПРОВЕДЕТ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В ЛАТВИИ
12:10 11.03.2020
11–12 марта делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым примет участие в ряде встреч и переговоров в Риге (Латвия).
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, запланирована встреча делегации с руководством ГАО «Латвийская железная дорога» и обсуждение актуальных вопросов двустороннего партнерства.
Кроме того, в целях совершенствования взаимодействия и расширения сотрудничества в области грузоперевозок предусмотрены встречи делегации БЖД с руководством стивидорных компаний, администраций Латвийских портов в Риге, Вентспилсе и Лиепае и ознакомление с инфраструктурой латвийских портов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте