МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ЕС В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

10:27 11.03.2020 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 10 марта встретился с делегацией Европейской комиссии во главе с исполняющим обязанности заместителя генерального директора по энергетике Массиммо Гаррибба. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Во встрече с белорусской стороны также приняли участие заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец и начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.