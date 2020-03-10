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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ЕС В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:27 11.03.2020
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 10 марта встретился с делегацией Европейской комиссии во главе с исполняющим обязанности заместителя генерального директора по энергетике Массиммо Гаррибба.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере ядерной безопасности.
Во встрече с белорусской стороны также приняли участие заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец и начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.
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