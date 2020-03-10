Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний государственный заем Кувейтского фонда арабского экономического развития для реконструкции Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер. Соответствующий указ № 89 подписал 10 марта Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около Br57 млн). Он будет привлечен на 24 года.

Александр Лукашенко одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения.