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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕЧЕТ В 2020-2025 ГОДАХ ЗАЕМ КУВЕЙТСКОГО ФОНДА АРАБСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
09:07 11.03.2020
Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний государственный заем Кувейтского фонда арабского экономического развития для реконструкции Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер. Соответствующий указ № 89 подписал 10 марта Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около Br57 млн). Он будет привлечен на 24 года.
Александр Лукашенко одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения.
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