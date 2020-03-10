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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ОРГАНИЗУЕТ В РИГЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ
15:54 10.03.2020

13 марта 2020 г. в рамках 34-й международной выставки строительной индустрии «Дом I 2020» в Риге (Латвия) состоится практический семинар ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) для деловых кругов Прибалтики и других стран-членов Европейского союза.

Как сообщает сайт БУТБ, семинар посвящен вопросам развития трансграничной биржевой торговли товарами.

В ходе семинара планируется обсудить перспективы более активного применения электронных торговых площадок БУТБ для закупки белорусской лесопродукции, строительных материалов и других товаров, востребованных в странах Балтии и Северной Европы, а также рассмотреть возможность реализации на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов в сфере деревообработки с привлечением иностранного капитала.

Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Латви и Латвийского агентства инвестиций и развития. Ожидается, что участие в семинаре примут представители ведущих белорусских компаний-экспортеров лесопродукции, Национального агентства инвестиций и приватизации, SIA Business Support Services (брокер БУТБ в Латвии), а также других организаций, заинтересованных в расширении белорусско-латвийского торгово-экономического сотрудничества.
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