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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛПК В СИБИРИ
13:21 10.03.2020
В Красноярском политехническом техникуме состоялось открытие флагманской программы «Цифровизация контрактного производства лесного бизнеса», на котором была представлена новая профессия - технолог контрактного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», среди экспертов и технологических партнеров новой программы обучения специалистов ООО «Амкодор-Красноярск», а также основные лесозаготовительные, деревообрабатывающие компании края, инновационные и научные фонды.
ООО «Амкодор-Красноярск» – официальный дистрибьютор холдинга «АМКОДОР» по реализации и гарантийному обслуживанию продукции компании по Красноярскому краю, Бурятии, Хакасии, Тыве, Иркутской области и Забайкальскому краю
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