В Красноярском политехническом техникуме состоялось открытие флагманской программы «Цифровизация контрактного производства лесного бизнеса», на котором была представлена новая профессия - технолог контрактного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», среди экспертов и технологических партнеров новой программы обучения специалистов ООО «Амкодор-Красноярск», а также основные лесозаготовительные, деревообрабатывающие компании края, инновационные и научные фонды.

ООО «Амкодор-Красноярск» – официальный дистрибьютор холдинга «АМКОДОР» по реализации и гарантийному обслуживанию продукции компании по Красноярскому краю, Бурятии, Хакасии, Тыве, Иркутской области и Забайкальскому краю