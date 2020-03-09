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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЕДЕЛИ ГЕРМАНИИ НАЧНУТСЯ В МИНСКЕ 10 МАРТА
11:46 10.03.2020
Традиционные Недели Германии в 2020 году пройдут в Минске не осенью, а весной. Они начнутся 10 марта и продлятся по 30 апреля.
«Приглашаем посетить многочисленные мероприятия всех, кто желает познакомиться с культурой, языком и обществом Германии», - говорится в сообщении пресс-службы посольства ФРГ в Беларуси.
Согласно информации, мероприятия пройдут в Минске, Барановичах, Борисове и Молодечно.
В течение марта-апреля будут проходить выставки, мастер-классы и фотовыставки.
Недели Германии проводятся посольством ФРГ совместно с Институтом имени Гете в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнерами.
С программой Недель Германии можно ознакомиться на сайте диппредставительства и в Facebook.
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