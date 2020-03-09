Традиционные Недели Германии в 2020 году пройдут в Минске не осенью, а весной. Они начнутся 10 марта и продлятся по 30 апреля.

«Приглашаем посетить многочисленные мероприятия всех, кто желает познакомиться с культурой, языком и обществом Германии», - говорится в сообщении пресс-службы посольства ФРГ в Беларуси.

Согласно информации, мероприятия пройдут в Минске, Барановичах, Борисове и Молодечно.

В течение марта-апреля будут проходить выставки, мастер-классы и фотовыставки.

Недели Германии проводятся посольством ФРГ совместно с Институтом имени Гете в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнерами.

С программой Недель Германии можно ознакомиться на сайте диппредставительства и в Facebook.